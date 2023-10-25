كارلو أنشيلوتي يحدد موعد فوز فينيسيوس جونيور بالكرة الذهبية!

المدرب الإيطالي المخضرم يؤكد أن فينيسيوس جونيور سيفوز بالكرة الذهبية..

يعتقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني أن نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور قادر على الفوز بجائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" في المستقبل القريب.

ويتوقع أنشيلوتي أن يتوج فينيسيوس بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم قريبًا، بعدما أصبح البرازيلي لاعبًا حاسمًا مع ريال مدريد.

وتمكن فينيسيوس من تسجيل 23 هدفًا وقدم 19 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات الموسم الماضي، وتم إدراج اسم البرازيلي في القائمة المختصرة للكرة الذهبية 2023، وهو ليس أمرًا مفاجئًا بالنسبة لمديره الفني.

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وقال أنشيلوتي في تصريحات لشبكة "TNT Sports" التلفزيونية بعد سؤاله عما إذا كان بإمكان مهاجمه الفوز بالجائزة المرموقة: "نعم، سيفوز فينيسيوس بالكرة الذهبية قريبًا".

ومن المؤكد أن فينيسيوس سيتعين عليه الانتظار للتتويج بالكرة الذهبية، حيث يعد الأرجنتيني ليونيل ميسي المرشح الأوفر حظًا للفوز بها للمرة الثامنة في مسيرته بعد قيادة الأرجنتين إلى المجد بتحقيق كأس العالم 2022 في قطر.

ومن المرجح أيضًا أن يواجه البرازيلي منافسة من زميله في ريال مدريد جود بيلينجهام في المستقبل، بعدما حقق الإنجليزي بداية رائعة لحياته في "سانتياجو برنابيو" ويقال إنه أفضل لاعب في العالم بمستواه الحالي.

ومن المقرر أن يعود ريال مدريد وفينيسيوس إلى منافسات الدوري الإسباني يوم السبت عندما يحل ضيفًا على برشلونة في قمة الجولة 11 من "لا ليجا".