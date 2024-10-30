أنشيلوتي يسلك طريق فليك لسد ثغرات ريال مدريد .. ويستعين بفتى بيريز المُدلل!

المدرب الإيطالي يبحث عن حل من خارج الصندوق

قرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، اللجوء إلى أكاديمية النادي الملكي "لا فابريكا"، والاستعانة بعدد من الشباب لتصعيدهم في تدريبات الفريق الأول للميرنجي.

وأبهرت التجربة المشتركة بين تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة السابق وخليفته هانسي فليك الجميع، بعدما أثبت شباب برشلونة تفوقهم على عمالقة ريال مدريد، خصوصًا في مباراة الكلاسيكو الأخيرة التي حسمها البارسا برباعية نظيفة في "سانتياجو برنابيو"، معقل الفريق الملكي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن أنشيلوتي استدعى عددًا من شباب فرق الفئات السنية، ويتقدمهم هذه المرة المهاجم الشاب خوسيه أنطونيو رييس، نجل النجم الراحل أنطونيو رييس لاعب ريال مدريد وأتلتيكو وإشبيلية وآرسنال السابق، والذي توفي عام 2019 في حادث سيارة.

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وأوضحت الصحيفة، أن المهاجم البالغ من العمر 17 عامًا هو جزء من فريق الشباب، ويسير بخطوات جيدة منذ انضمامه إلى الفئات الدنيا في ريال مدريد بعد وقت قصير من وفاة والده.

ويتولى الرئيس فلورنتينو بيريز، مسؤولية الصبي بعد الحادث المأساوي الذي تعرض له والده رييس وكان السبب وراء انضمامه إلى لا فابريكا.

ووقع "رييس الابن" عقدًا جديدًا قبل أيام قليلة فقط مع ريال مدريد، يمتد حتى عام 2027 ويتوقع كل من في المدينة الرياضية (فالديبيباس) مستقبلًا مهمًا له، نظرًا لجودته ولياقته البدنية وعقليته.