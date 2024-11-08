"مشكلتنا دفاعية ووجدنا الحل أخيرًا" .. أنشيلوتي يتمسك بتوظيف مبابي وفينيسيوس ويحسم الجدل بشأن صفقات يناير

"أستمتع بوقتي في أفضل نادٍ بالعالم"

أكد كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أن فريقه قادر على المنافسة في جميع البطولات، بعدما وجد الحل للمشكلة التي يعاني منها الملكي منذ بداية الموسم.

ويستضيف ريال مدريد الجريح من خسارته للكلاسيكو أمام برشلونة (0-4)، نظيره أوساسونا، غدًا السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني.

وافتتح كارلو أنشيلوتي المؤتمر الصحفي، بالتأكيد على أنه اجتمع مع اللاعبين وتحدث معهم بشأن تجاوز هذا الوقت العصيب سريعًا، خصوصًا أن مباراة الغد ستكون فرصة "لاستعادة النسخة الأفضل لريال مدريد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "تحدثنا وحللنا الوضع. نعتقد أننا وجدنا الحل، لكن يجب رؤيته على أرض الواقع. دعونا نرى نسخة مختلفة من كل لاعب، أرى الفريق متحدًا ومتحمسًا وواعيًا وغدًا سنرى ما إذا كنا نتصرف بالطريقة الصحيحة أم لا".

وتابع أنشيلوتي: "مبابي يتدرب معنا بشكل جيد، صحيح أنه يمر بوقت عصيب لأن مُشكلته هي مُشكلة الجميع، لم نصل إلى أفضل مستوى لدينا حتى الآن".

ورفض المدرب الإيطالي التعليق على قرار ديدييه ديشان مدرب فرنسا، لعدم استدعاء مبابي ضمن قائمته للأجندة الدولية، قائلًا: "إنه قرار المدرب وليس لي الحق في الحكم عليه. أنا لا أسمح لنفسي بذلك، مبابي بخير ولديه حافز للمضي قدمًا".

وأوضح: "لازلت أرى أننا سنشهد موسمًا ناجحًا، وصراع من أجل جميع الألقاب في جميع المسابقات، في غضون شهر سيكون لدينا إمكانية الفوز بالإنتركونتيننتال وسننافس في الدوري ودوري الأبطال، على الرغم من خسارة بعض النقاط".

وبدا أنشيلوتي غاضبًا عندما سئل عن إمكانية شعوره بالندم لعدم قبوله عرض تدريب البرازيل، قائلًا: "شكرًا على هذا السؤال. لست نادمًا على أي شيء وسأواصل الاستمتاع بكل يوم في فالديبيباس. أقدر كل الوقت الذي أقضيه في مدريد، نعم إنه وقت صعب، لكني سعيد به، أنا مدرب أفضل نادٍ في العالم، ومثل هذه اللحظات المعقدة تحدث دائمًا وستحدث دائمًا".

‏وواصل: "الاعتماد على فينيسيوس كمهاجم صريح؟ لا أريد ذلك، لأنني لم أرغب في إبعاده عن المكان الذي يصنع فيه الفارق، كما أن لدينا مبابي ويمكنه أن يلعب كمهاجم، لا يوجد سبب آخر. مشكلتنا ليست هجومية، بل دفاعية".

وأردف: "فالفيردي جيد جدًا، جاهز للعب غدًا بعدما تدرب بشكل جيد آخر 48 ساعة. لم أقل أنه يعاني من مشكلة في الظهر، ولم نقل ذلك أبدًا من النادي، لقد كان منزعج قليلًا، لكنه تعافى الآن".

ورفض المدرب الإيطالي الحديث عن صفقات في يناير، قائلًا: "هذا ليس الوقت المناسب، التفكير في التعاقدات يعني عدم تقدير ما لدينا. سنتحدث عن ذلك في الأشهر المقبلة".