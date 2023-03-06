كارلو أنشيلوتي كان محقًا .. مدرب ريال مدريد توقع اكتساح ليفربول لمانشستر يونايتد!

كيف توقع أنشيلوتي اكتساح ليفربول لمانشستر يونايتد؟

عادت تصريحات كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد عن فريق ليفربول التي قالها سابقًا للظهور مجددًا بعد اكتساح الريدز بالأمس لفريق مانشستر يونايتد بنتيجة 7-0 ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان فريق ريال مدريد قد حقق فوزًا كبيرًا على ليفربول بنتيجة 5-2 على ملعب آنفيلد، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي حديثه قبل مواجهة ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا الشهر الماضي بين الفريقين قال أنشيلوتي إن لاعبيه سيضطرون إلى تقديم أفضل ما لديهم في آنفيلد لضمان الفوز.

وأضاف بعد المباراة عبر "ليفربول وورلد": "يجب أن أقول بصراحة ليفربول لا يزال فريقًا رائعًا في رأيي لأنهم ما زالوا قادرين على اللعب بكثافة يصعب العثور عليها، ليفربول لم يتغير كانت استراتيجيتنا مختلفة بالتأكيد ".

وتنبأ المدرب الإيطالي وراهان على عودة ليفربول لمستواه المعروف رغم تفوقه عليه بخماسية في دوري الأبطال، ولكن يورجن كلوب ولاعبيه لم يستسلمون للبداية السيئة لهم بالموسم.

وانتصار ليفربول الكبير والقوي على مانشستر يونايتد بالأمس يؤكد صحة رأي أنشيلوتي بأن ريال مدريد يجب أن يجد طريقة لمواجهة قوة الريدز الحالية.