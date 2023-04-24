كارلو أنشيلوتي: عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة؟ أحبه ولكن..

مدرب ريال مدريد يتحدث عن فكرة عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة في الموسم المقبل..

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني عن أنباء اقتراب عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى برشلونة من جديد مع اقتراب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ميسي انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021 بعد عدم التوصل إلى اتفاق مع برشلونة لتجديد عقده، وانهيار المفاوضات بين الطرفين.

وبعد موسمين في باريس سان جيرمان، كثرت الأحاديث عن اقتراب عودة ميسي من جديد إلى برشلونة، لكن بالتأكيد سيتوقف الأمر على تضحيات اقتصادية ضخمة من النادي الكتالوني.

أنشيلوتي، وفي تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة ريال مدريد أمام جيرونا، التي تقام مساء الثلاثاء، تطرق للحديث عن مستقبل ليونيل ميسي.

وقال المدرب الإيطالي: "يستطيع ميسي أن يفعل ما يريد وبرشلونة أيضًا، إنها ليست قضية بالنسبة لي، أحب ميسي كلاعب، عودته يمكن أن تكون شيئًا جميلًا بالنسبة للدوري الإسباني".

وبالإضافة إلى ذلك، تحدث أنشيلوتي عن حقيقة فارق النقاط الكبير بين برشلونة وريال مدريد، الذي وصل إلى 11 نقطة في الصدارة لصالح النادي الكتالوني.

وقال أنشيلوتي: "بالنظر إلى جودة الفريقين لا يوجد فارق 11 نقطة، لقد أظهرنا ذلك عندما واجهنا بعضنا البعض، لقد حددت التفاصيل الصغيرة هذه المسافة التي نريد إغلاقها في المباريات القادمة".