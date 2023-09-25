كارلو أنشيلوتي عن خسارة ديربي مدريد: أكتافي عريضة!

مدرب ريال مدريد تحمل مسؤولية الخسارة أمام أتلتيكو وفقدان صدارة الدوري الإسباني..

قرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد أن يتحمل بشكل كامل مسؤولية خسارة فريقه أمام جاره وغريمه أتلتيكو مدريد، في قمة الجولة السادسة لمنافسات الدوري الإسباني 2023-2024.

أتلتيكو مدريد تمكن من تحقيق الفوز على ريال مدريد بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ليتراجع الفريق الملكي إلى المركز الثالث في جدول الترتيب بعدما توقف رصيده عند 15 نقطة.

أنشيلوتي، وخلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، سُئل عن الأسباب التي دفعته إلى تغيير أسلوب اللعب الذي يعتمد عليه منذ بداية الموسم ضد أتلتيكو مدريد، ليرد قائلًا: "إنه سؤال جيد، كان بإمكاني القيام بأشياء أفضل، هذا واضح، عندما لا يفعل الفريق ما يجب عليه، فهذه مسؤوليتي، لكن لدي أكتاف عريضة جدًا، لا توجد مشكلة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "لقد كنا سيئين في الهجوم والدفاع، وأتلتيكو كان أفضل، وكان من الصعب علينا أن نعود بعدما تلقينا الهدف الثالث".

وفي ختام حديثه قرر أنشيلوتي تحمل اللوم بشكل كامل على خسارة الديربي حيث قال: "الهزيمة كانت بسببي، أنا أتحملها".

وسيكون أمام ريال مدريد فرصة لمصالحة جماهيره مساء الأربعاء القادم، وذلك عندما يستضيف لاس بالماس ضمن منافسات الجولة السابعة في الدوري الإسباني 2023-2024، حيث لن يكون في وسع الفريق الملكي فقدان أي نقطة أخرى إذا ما أراد استعادة لقب "لا ليجا".