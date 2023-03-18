كارلو أنشيلوتي عن برشلونة: يجب أن نراهم كأسد وليس قطة.. وقد أغير مكان فينيسيوس

الإيطالي يدرك قوة الصراع بين أراوخو وفينيسيوس

تطرق الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إلى العديد من الملفات قبل كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد.

أنشيلوتي تحدث عن أهم ما ينصح به لاعبيه قبل مواجهة برشلونة قائلًا: "لابد أن نتعامل مع برشلونة كأسد وليس كقطة، إذا رأيت برشلونة كقطة فسوف يؤذونك، علينا أن نحترمهم بأقصى درجة وبالذات في الساعات الأخيرة قبل المباراة وإلا فسوف تزداد الأمور تعقيدًا".

وأردف عن المواجهة الثنائية بين رونالد أراوخو وفينيسيوس جونيور قائلًا: "فيني يواجه صعوبات أمام أراوخو لكن أهم شيء بالنسبة لي هو أنه لا يكف عن المحاولة، قد أضعه في هذه المباراة على ناحية اليمين ولكن مع حرية الحركة خلال المباراة".

واستغرب من منتقدي الثنائي لوكا مودريتش وتوني كروس قائلًا إنه "الأفضل في مركزه".

كما أشاد بمدافعه إيدير ميليتاو قائلًا: "حين قلت إنه الأفضل في العالم لم أكن أبالغ، وكذلك حين أتحدث بشكل جيد عن فينيسيوس، ميليتاو لا يعيبه سوى أنه لا يركز في كل الأوقات بنسبة 100٪ وأيضًا أنه ليس وسيمًا!".