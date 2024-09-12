الملكي يعود للمنافسة في الليجا

كشفت تقارير صحفية، عن مؤشرات إيجابية من داخل تدريبات ريال مدريد، في إطار الإعداد لمواجهة ريال سوسيداد المقبلة.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على سوسيداد، بعد غدٍ السبت على ملعب أنويتا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني "الليجا".

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مران ريال مدريد اليوم الخميس شهد عودة الثلاثي جود بيلينجهام، أوريلين تشواميني وإيدير ميليتاو، بعد تعافيهم من الإصابات المختلفة التي ضربت الفريق في بداية الموسم.

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ورجحت الصحيفة الإسبانية، أن يتوجد اللاعبين الثلاثة في قائمة ريال مدريد خلال مواجهة سوسيداد المقبلة، لتنتهي كافة الشائعات التي رجحت استمرار غيابهم في ظل إصاباتهم المختلفة بالتوقف الدولي الأخير.

وخضع ثلاثي ريال مدريد لاختبارات بمعرفة الجهاز الطبي، حيث اجتازوا الاختبار بنجاح، وهو الأمر الذي أسعد المدرب كارلو أنشيلوتي، حيث يوفرون خيارات جيدة لدى المدير الفني الإيطالي.

وأشارت "ماركا"، إلى أنه باستثناء حدوث أي انتكاسات في اللحظة الأخيرة، فالثلاثي ميليتاو وبيلينجهام وتشواميني، سيكون ضمن تشكيل ريال مدريد خلال مباراة سوسيداد.وعانى ريال مدريد في بداية الموسم من لعنة الإصابات التي ضربت الفريق، حيث لا يزال يفتقد لاعبين للإصابة وهم دافيد ألابا، إدواردو كامافينجا، داني سيبايوس، بينما يواصل فاييخو التعافي من الإصابة العضلية التي عانى منها.