كارلو أنشيلوتي ردًا على شكوى بيب جوارديولا: "الآن جاء دورك"

أنشيلوتي يتحدث عن شكوى جوارديولا وتشكيله المتوقع أمام السيتي

يعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بصدق شكوى نظيره الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن ازدحام جدول المباريات وهي الشكوى العامة التي يجب أن يُنظر فيها مستقبلًا.

وسيحل ريال مدريد ضيفًا على مانشستر سيتي، الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تعادلا ذهابًا بهدف لكل منهما.

وعلق كارلو على تصريحات بيب جوارديولا مدرب السيتي عن ضيق الوقت بين المباريات "اشتكى من أجندة المباريات وضيقها كما قلنا ذلك مرات عديدة؛ لعبنا الذهاب بأقل من 72 ساعة راحة، والآن جاء دوره. تقويم المباريات ليس جيدًا؛ مباريات كثيرة لنا وللسيتي. هو محق فأفضل حلًا لهم كان اللعب يوم السبت. كل المدربين يشتكون من جدول المباريات ويجب أن يفعل شخص ما شيئًا في المستقبل".

وسيحل مانشستر سيتي ضيفًا، اليوم الأحد على إيفرتون في الدوري الإنجليزي الذي يتصدره بفارق نقطة وبمباراة لعبها أقل من ملاحقه آرسنال.

وتحدث أنشيلوتي عن تحفيز لاعبيه في الدوري رغم اقتراب فوز برشلونة به ضاربًا المثل بمواجهة خيتافي "تحفيز اللاعبين لمباريات كهذه ليس سهلًا. اللاعبون محترفون. تحسنا في الشوط الثاني وكنا جادين. وهذا مهم جدًا ليوم الأربعاء أن نبقى بمعنويات جيدة".

وأكد كارلو أن تغيير ميندي في بداية الشوط الثاني من فوزهم على خيتافي، أمس السبت، كان مجرد تغيير احترازي لأنه تدرب مرتين فقط لكنه بخير وسيكون جاهزًا لمباراة الأربعاء.

أنشيلوتي يعلق على إصابة كامافينجا وفرصه في اللحاق بمواجهة السيتي.

وشدد المدرب الإيطالي أن ملامح تشكيل مباراة السيتي جاهزًا؛ فحتى دكة البدلاء مهمة كونها ساعدت فريقه في الفوز بدوري الأبطال الموسم الماضي.

ولم يشارك أنطونيو روديجر أمام خيتافي رغم تألقه أمام السيتي "كان متبعًا فمنحته راحة ليكون جاهزًا يوم الأربعاء. سيلعب لن أقول عدد الدقائق".