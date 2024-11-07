انتهاء لعنة دامت 326 يومًا

تنفس الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الصعداء، بعد تلقيه أنباء جيدة، تكسر حالة الحزن داخل معسكر الفريق بعد هزيمته الأخيرة من ميلان (3-1) في سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ضيفه أوساسونا، السبت المقبل على ملعب "سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني، بينما يفتقد الرباعي تيبو كورتوا، داني كارباخال وأوريلين تشواميني ودافيد ألابا.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن المدافع النمساوي دافيد ألابا، خاض اليوم الخميس أولى تدريباته بالكرة، بعد غياب طويل عن الملاعب دام لأكثر من 11 شهر، بسبب الإصابة.

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ويفتقد ريال مدريد لخدمات دافيد ألابا منذ ديسمبر 2023، عندما تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، خلال مباراة فريقه أمام فياريال.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن ألابا لا يزال أمامه بضعة أسابيع قادمة، للتعافي تمامًا والعودة للمباريات، وربما يكون ذلك في وقت مبكر من عام 2025.

وخاض المدافع النمساوي عملية تعافي شاقة استمرت حوالي 326 يومًا، لذلك تمثل عودته لتدريبات الكرة خبرًا سعيدًا للمدرب أنشيلوتي، في ظل النقص الحاد بمركز قلب المدافع، حيث لا يملك الفريق سوى الثنائي أنطونيو روديجر وإيدير ميليتاو، بينما يعاني أوريلين تشواميني من إصابة التواء كاحله الأيسر.

وأوضحت "آس" أن عودة ألابا ليست الخبر الوحيد المفرح في ريال مدريد، خصوصًا بعد تغلب لاعب الوسط فيدي فالفيردي على مشاكل الظهر التي أجبرت المدرب على استبداله في الشوط الأول من المباراة الأخيرة ضد ميلان.