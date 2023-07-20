كارلو أنشيلوتي: بديل بنزيما؟ خليفته متواجد بالفعل في ريال مدريد!

علي سمير
Carlo Ancelotti Real MadridGetty Images
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كشف عن موقفه من تجديد عقده مع ريال مدريد

خرج كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، للحديث عن خليفة كريم بنزيما بالفريق الإسباني، بعد رحيله إلى الاتحاد السعودي هذا الصيف.

بنزيما غادر ريال بعد انتهاء عقده مع ريال ببداية الميركاتو الصيفي الحالي، ليعوضه النادي بضم خوسيلو من إسبانيول، وسط تكهنات حول إمكانية قدوم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

أنشيلوتي قال في تصريحات للصحفيين خلال الجولة التحضيرية للموسم الجديد بالولايات المتحدة الأمريكية:"بديل كريم بنزيما متواجد بالفعل في الفريق".

وعند سؤاله عن ما إذا كان خوسيلو هو بديل بنزيما:"يمكن أن يكون هو وكذلك قد نلعب بنظام آخر".

إمكانية التعاقد مع كيليان مبابي:"لا أعتقد أنه من الصواب الحديث عن شخص ليس هنا، لن أتحدث أبدًا عن أي لاعب خارج ريال مدريد".

انتقاله لتدريب البرازيل وإمكانية تجديد عقده مع ريال:"أغلقنا هذا الموضوع في اليوم الأول وتخلصنا منه، لن أتحدث أبدًا عن البرازيل، لدي عقد حتى 2024 ولست في عجلة من أمري للتجديد".

وفي نهاية حديثه أكد الإيطالي أن ريال مدريد سيسعى للفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكل البطولات الممكنة خلال الموسم القادم.

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