مدرب الملكي يفتح قلبه..

أفصح المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن العديد من وجهات نظره في الكرة العالمية وكذلك في مناحٍ أخرى خلال حواره مع شبكة "دازن".

وقال أنشيلوتي إنه "رغم الخبرة الكبيرة التي اكتسبها، لا يزال يعاني قبل كل مباراة ويشعر بالتوتر".

كما تحدث أنشيلوتي عن الكرة الإيطالية باستفاضة قائلًا إن "المدرسة الإيطالية لا تزال الأفضل، الكرة الإيطالية تطورت من جديد ولديها الآن 3 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا".

وعن نابولي تحديدًا قال: "يستطيعون الفوز بدوري أبطال أوروبا؟ بالتأكيد.. أؤمن بذلك، سباليتي مدرب ممتاز على الصعيد التكتيكي ويدير الأمور بقوة في نابولي، إنه فريق نجح في تغيير بيئته ولاعبيه وبات قويًا للغاية".

كما أكد أنشيلوتي أن خوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد نابولي سيكون خاصًا لأنه "الفريق الذي لم فقد الإيمان به كمدرب في وقت سابق".. على حد تعبيره حول الفترة التي قضاها مدربًا لنابولي في موسم 2018-2019 والتي لم يكن بها نجاح كبير.

كما تطرق أنشيلوتي إلى أبرز اللاعبين الذين واجههم في مسيرته، قائلًا إنه افتقد كلًا من ليونيل ميسي وفرانشيسكو توتي كخصمين.

كما تناول لاعبه الحالي فينيسيوس جونيور، قائلًا إنه "بخلاف المهارة البرازيلية التي يمتلكها، إلا أنه قوي جدًا بدنيًا ومن الناحية الشخصية أيضًا".

تناول أنشيلوتي أيضًا الجيل التاريخي لريال مدريد والمشهور بـ"الجالاكتيكوس" قائلًا إنه "لم يكن ناجحًا بشكل كبير" وإن النجاح الأكبر تحقق على يد جيل كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش وجاريث بيل.. معددًا أسماء الفريق الذي أعاد ريال مدريد إلى منصات التتويج في دوري أبطال أوروبا على يد أنشيلوتي نفسه في 2014.

كما طمأن أنشيلوتي جماهير ريال مدريد على ملف بقائه بين أروقة سانتياجو برنابيو قائلًا إن أهدافه للمرحلة المقبلة تتلخص في أن "يواصل البلاء الحسن في دوري الأبطال، ويبقى في ريال مدريد لأطول وقت".