الفرصة لن تأتي قبل يناير .. أنشيلوتي يحدد شرطًا لإعادة أردا جولر إلى تشكيلة ريال مدريد

الفتى التركي ابتعد عن المشهد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تطورات جديدة بشأن مشاركة اللاعب التركي الشاب أردا جولر في تشكيلة ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

ولا يحظى جولر (19 عامًا) حتى الآن بالثقة الكاملة من المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حيث لم يشارك سوى 35 دقيقة في آخر 6 مباريات مع ريال مدريد، منها دقيقة واحدة في آخر 3 مباريات لعبها الفريق أمام سيلتا فيجو وبوروسيا دورتموند وبرشلونة.

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية، أن هناك شرطًا واضحًا من الجهاز الفني لريال مدريد وضعه أمام جولر، حتى يستطيع الحصول على فرصة للمشاركة في المباريات، وهو تحسين الجوانب الدفاعية في طريقة لعبه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومنذ اعتزال النجم الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد السابق، لا يجد النادي الملكي لاعب خط وسط يقوم بأدواره، كما أن هناك حملات تشكيك في مستوى الثلاثي أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا وفيدي فالفيردي منذ بداية الموسم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن جولر يجب أن يتشبث بهذه الفرصة من أجل تحسين صورته أمام أنشيلوتي وإيجاد مكان له في تشكيلة الميرنجي، حيث سبق وبرر المدرب الإيطالي عدم الاستعانة بالفتى التركي، قائلًا: "لأنه يواجه منافسة وليس من السهل إيجاد مكان له في التشكيلة الأساسية لريال مدريد".

ووفقًا لصحيفة "آس"، لا يزال اللاعب التركي ينتظر فرصته الكبيرة مع ريال مدريد، ومن المرجح ألا تأتي إلا في شهر يناير المقبل، تحديدًا مع بداية مشاركة الملكي في كأس ملك إسبانيا بدءًا من دور الـ32.