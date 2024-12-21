كارلو أنشيلوتي: انتهى تأقلم مبابي.. هزيمة برشلونة الأصعب وهذا ما أطلبه من "سانتا كلوز" في 2025

المدرب الإيطالي فتح قلبه حول العديد من الملفات

تطرق الإيطالي كارلو انشيلوتي مدرب ريال مدريد إلى العديد من الملفات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه ضد إشبيلية في الدوري الإسباني 2024-2025.

وقال أنشيلوتي إن مباراة إشبيلية "خطيرة وصعبة" ومن نوعية المباريات التي ينبغي المجازفة فيها لتحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن الدوري الإسباني هذا العام "أكثر تنافسية بوجود أتلتيكو مدريد إلى جانب برشلونة وريال مدريد في المنافسة".

وأفرد أنشيلوتي في مؤتمره الصحفي حديثًا عن نجمه كيليان مبابي، فقال: "أعتقد أن فترة تأقلمه قد انتهت، إنه متحفز أكثر الآن بوجوده هنا، كان بحاجة إلى التكيف لكن هذا انتهى الآن".

وأردف: "لقد بات متفاهمًا بشكل أكبر مع فينيسيوس ورودريجو، على مبابي أن يظل مستمرا فيما يفعل، أنا لا أطلب منه المشاركة كثيرًا في بناء اللعب، أفضل أن أستغل سمته الرئيسة وهي السرعة".

وتحدث أنشيلوتي عن مراجعة لعام 2024 مع خوضه آخر مباراة فيه فقال: "لقد كان عامًا رائعًا ولا أعرف إن كان سيتكرر أم لا، الأمر يعتمد على فريق يتمتع بمستوى عال للغاية، لكن الفوز بدوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند كان حدثًا عظيمًا، كانت لحظة سعيدة جدًا".

وعن أسوأ لحظات العام قال: "أظن أن الهزيمة الأكثر حزنًا كانت أمام برشلونة في سانتياجو برنابيو، أطلب من سانتا كلوز ألا أتلقى المزيد من الانتقادات في عام 2025".

وأشار إلى صعوبة جدولة مباريات لاعبي كرة القدم فقال: "جدول لاعبي كرة القدم متعب أكثر من المؤتمرات الصحفية، التي نجد أن 10٪ من أسئلتها قبيحة ويصعب الإجابة عليها، لكن في النهاية نقضي وقتًا ممتعًا فيها، ولحسن الحظ لا نصاب بالملل".