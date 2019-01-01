أنشيلوتي يؤكد بقاء آلان في نابولي ورفض عرض باريس سان جيرمان

كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي يؤكد على بقاء لاعبه البرازيلي آلان في صفوف البارتينوبي ورفض النادي لعرض باريس سان جيرمان للحصول على خدماته.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي عن استمرار لاعبه البرازيلي آلان نجم خط وسط الفريق مع البارتينوبي في الفترة المقبلة.

جاء هذا خلال تصريحات صحفية أدلى بها أنشيلوتي في المؤتمر الخاص بمباراة الفريق المقبلة في الدوري الإيطالي ضد فريقه السابق ميلان.

وقال أنشيلوتي: "آلان لن يلعب مباراة ميلان، سيبقى في مدينة نابولي من أجل التحضير لمباراتنا المقبلة في بطولة كأس إيطاليا".

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وأضاف: "مفاوضاتنا مع فريق باريس سان جيرمان لم تتم لحسن الحظ، وهذا يعني أننا سنحتفظ به في صفوف فريقنا بالفترة المقبلة.

وكان اللاعب قريب للغاية من الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان بحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة لكن اختلافًا في المفاوضات بين النادي الفرنسي ونظيره الإيطالي أفشل الصفقة.

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جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يسعى لدعم خط وسطه بعد رفض أدريان رابيو تمديد تعاقده وانتشار أنباء عن قربه من برشلونة، ونجاح النادي الكتالوني في خطف الهولندي فرينكي دي يونج من أياكس.