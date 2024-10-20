"كم مباراة من 200؟" .. أنشيلوتي يرد على الانتقادات ويوضح حقيقة خلاف فينيسيوس وبيلينجهام

أنشيلوتي يتحدث عن إنجاز الـ200 مباراة في الدوري الإسباني

عبّر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن سعادته الكبيرة بوصوله إلى 200 مباراة مع فريقه في الدوري الإسباني، متحدثًا عن حقيقة حدوث أزمة بين الإنجليزي جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور.

وقاد أنشيلوتي ريال مدريد للفوز على سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المدرب الإيطالي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أنا سعيد جدًا ولكن لا أتذكر أنني لم أعاني في الـ200 مباراة، وعانينا في كل تلك المباريات ونجحنا في الكثير منها".

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وبعد سؤاله عن وجود أزمة بين بيلينجهام وفينيسيوس، قال أنشيلوتي: "لم أر شكاوى من جانب الثنائي، ورأيتهما يتحدثان، لا أعتقد أن لديهما أي مشكلة".

وأشاد كارلو بمستوى النجم الكرواتي لوكا مودريتش: "إنه يساهم دائمًا، ولديه جودة رائعة، ويساعدنا دائمًا، وكان مهمًا للغاية، فهو لاعب كرة قدم رائع وليس طفلًا، بل كان محترفًا غير عادي، ومن حسن حظ ريال مدريد أنه يمتلك هذا اللاعب".

وتحدث المدرب عن تغيير طريقة اللعب حيث قال: "ما لم نعمل عليه هو فقدان الكرة، وعانينا من العيوب في بداية المباراة، ولكننا أصلحناها لأن قلب الدفاع كان منفتحًا للغاية، وفقدنا الكرة في الوسط، ويمكنك أن تلعب كما هو الحال دائمًا مع محور أو شيء من هذا القبيل مع وجود تشواميني في قلب الدفاع".