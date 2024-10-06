"مشكلته بالعمود الفقري" .. ريال مدريد يُثير القلق بشأن إصابة فينيسيوس جونيور

ريال مدريديكشف عن طبيعة إصابة فينيسيوس

شهدت مباراة ريال مدريد ضد فياريال تعرض النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لإصابة في الظهر، جعلته غير قادر على استكمال اللقاء حتى نهايته.

وقرر كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، استبدال فينيسيوس وإشراك النجم التركي أردا جولر بدلًا منه في الدقيقة 79 من زمن المباراة، بسبب معاناة الأول من آلام في الظهر.

وأعلن ريال مدريد بشكل رسمي عبر موقعه الإلكتروني، عن أنه تم تشخيص إصابة فينيسيوس جونيور بإصابته في العمود الفقري العنقي، وأن حالته قيد المتابعة.

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وكان أنشيلوتي قد أكد في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "فينيسيوس يُعاني من مشكلة في العمود الفقري العنقي، فهو يشعر بالآلام حاليًا".

وأضاف مدرب ريال مدريد: "جونيور سيُجري فحوصات على إصابته خلال الساعات القليلة القادمة"، مما أثار القلق بشأن إصابة النجم البرازيلي.

ونجح فينيسيوس في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 73 قبل إصابته بقليل، ليُساهم في انتصار فريقه بهدفين دون رد على فياريال، ضمن منافسات الدوري الإسباني.