تحدث عن مواجهة الهلال وريال مدريد .. كارلو أنشيلوتي يشيد بتجربة سعود عبد الحميد مع روما!

ريال مدريد يستعد لنصف نهائي كأس السوبر الإسباني في جدة..

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي ريال مدريد، عن رأيه إزاء فوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034، وتجربة سعود عبد الحميد مع روما، وكذلك المواجهة المرتقبة أمام الهلال في مونديال الأندية.

ويقود أنشيلوتي بعثة ريال مدريد إلى مدينة جدة، حيث يستعد الملكي لملاقاة ريال مايوركا، اليوم، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني، ليتأهل الفائز لملاقاة برشلونة في المباراة النهائية.

وقال أنشيلوتي، عبر برنامج "دورينا غير"، إن سعود عبد الحميد هو مثال للشاب السعودي الذي يريد لعب كرة القدم مع فرصة لتطوير إمكانياته، حيث توجد الجدية والتفاني والجودة والانضباط، وهذا عمل كبير يقوم به القائمون على العمل الرياضي في المملكة، من أجل الوصول للهدف الصحيح.

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وعن استضافة كأس العالم 2034، قال أنشيلوتي "أظن أنها فرصة جيدة للبلد، مثل بقية البلدان الأخرى التي استضافت المونديال من قبل، المملكة العربية السعودية جاهزة لتنظيم هذا الحدث العالمي، فقدوم نجوم مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وناتشو سيفيد التجربة السعودية، ومتأكد أن الكرة السعودية ستتطور بشكل ملحوظ، خاصة مع وجود حدث عالمي مثل المونديال".

وفي سياق متصل، ذكر أنشيلوتي بأن هناك عدة فرص أمام ريال مدريد ليقابل فرقًا سعودية، مستشهدًا بمواجهة الهلال في كأس العالم للأندية 2025، في الصيف المُقبل، مضيفًا أن الريال قد يخوض مواجهات مع فرق من السعودية وألمانيا وإيطاليا، وكرة القدم منفتحة على الجميع.

وأشاد مدرب ريال مدريد بالمملكة، قائلًا "الجماهير والأجواء هنا رائعة للغاية، الشغف ظاهر على الجميع، سعيد بما يقدمونه لنا، سواءً في الرياض أو جدة".