"منزلي ممتلئ بالسجائر رغم أنني لا أدخن" .. كارلو أنشيلوتي يكشف عن سر احتفالاته

أنشيلوتي يكشف عن موعد نهاية مسيرته التدريبية

أكد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على أنه كان لا يفكر في أن يكون مدربًا حينما كان لاعبًا، وأن السر في توجهه إلى التدريب، هو المدرب السابق أريجو ساكي.

وقال أنشيلوتي خلال محاضرة بمؤتمر المكسيك: "ساكي قال لي أريدك أن تكوم مساعدًا لي في أحد الأيام في ميلانو، لقد كان عبقريًا في عالم كرة القدم، ومُعلمًا عظيمًا، أعطاني الكثير مثل إيركسون".

وواصل: "أجد صعوبة العمل كمدرب كل يوم، إنها وظيفة ذات قوة ومسؤولية عظيمة، يمكنني أن أختار الوقت الذي أدرب فيه، ولكن في النهاية الأهم هو العلاقة بيني وبين اللاعبين، أحيانًا أسأل اللاعبين من أنت؟ ويقولون لي أنا لاعب وأقول لهم لا أنت شخص يلعب كرة القدم".

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وأضاف: "أحاول أن أكون لدي علاقة على المستوى الشخصي وأيضًا المهني مع اللاعبين، لأنه بهذه الطريقة يمكنك الحصول على أداء أفضل من اللاعبين، وأحاول فعل ذلك دائمًا، فهناك 11 لاعبًا يلعبون دائمًا، و 15 آخرين يذهبون لمشاهدة المباراة، وهو الأمر الأكثر تعقيدًا، ولكن إذا تمكنت من الحصول على علاقة شخصية جيدة، فهذا يُساعدك بشكل كبير".

وتحدث كارلو عن كريستيانو رونالدو حيث قال: "لقد كان ولا يزال محترفًا رائعًا، فهو واحد من أفضل اللاعبين في كل العصور، وأسطورة ومحترف عظيم ومثال ناجح، كان زميلًا رائعًا لي في الفريق، ويحظى بتقدير جميع اللاعبين".

وعن الجمع بين مبابي ورودريجو وفينيسيوس جونيور في ريال مدريد قال أنشيلوتي: "فريقنا لديه مطالب كبيرة جدًا فهو أكبر نادٍ في العالم ويمتلك أفضل اللاعبين، ويجب أن تكون قادرًا على وضع جودتهم في خدمة النادي، وهذا ما نحاول القيام به كل عام، تتكيف شخصيات جديدة مثل مبابي وإندريك بشكل جيد جدًا، وسنحظى بموسم رائع في المنافسة بجميع البطولات، الفوز أمر معقد للغاية ولكن واجبنا هو المنافسة في كل مباراة، كما هو الحال دائمًا في النادي، لا تستسلم أبدًا وتتنافس حتى النهاية، هذا ما يجب فعله عندما ترتدي هذا القميص".

وبعد سؤاله عن كم من الوقت سيقوم بالتدريب، قال كارلو: "أرى أمامي فترة طويلة، سأستمر حتى تنطفئ شعلة النار التي أشعلتها في كرة القدم".

وواصل: "أحب الرقص والغناء، فأنا أغني فقط حينما نفوز بالألقاب وفي الملعب، لقد قمت بتدخين سيجار مرة واحدة فقط في حياتي، حينما كنت مع اللاعبين في الحافلة، وأنا لا أدخن السيجار أبدًا، ولكن لدي منزل الآن مليء بالسيجار كهدايا، مثل مضغ العلكة التي يقدمها الناس لي دائمًا كهدية ولا أمضغها إلا في المباريات".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته قائلًا: "عليك أن تكون دائمًا إيجابيًا على مقاعد البدلاء، لأنه يجب عليك التحدث مع اللاعبين، ليس صحيحًا أنني هادئ كما يظن الناس، نادرًا ما أغضب ولكن عندما يحدث ذلك أشعر بالجنون، لدى الحصان طريقتان للقفز، إما بالسواط أو بمنحه الجزر، عليك أن تختار إذا ضربته بالسواط يمكنه أن يرميك من الخلف، وإذا منحته الجزرة سيساعدك".