"الأمر معقد للغاية" .. كارلو أنشيلوتي يُعلق على صفقة آرنولد ويبدي رأيه في أزمة داني أولمو وبرشلونة!

أنشيلوتي يتحدث عن موقفه من الانتقالات الشتوية

علق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على اقتراب ناديه من التعاقد مع الظهير الإنجليزي ترينت أليكساندر آرنولد لاعب ليفربول، وأزمة برشلونة وداني أولمو.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة فالنسيا مساء غدٍ الجمعة، في المباراة المؤجلة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الذي يسقب مواجهة فالنسيا عن صفقة آرنولد: " الحديث عن هذا الأمر معقد للغاية، سنتحدث عنه، الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أننا سنركز على مباريات يناير وهي كثيرة، والحديث عن سوق الانتقالات الآن ليس سهلًا".

وعن المنافسة على صدارة الدوري الإسباني، قال كارلو: "أعتقد أن برشلونة وأتلتيكو مدريد لديهما نفس فرص المنافسة معنا في الدوري الإسباني".

وواصل: "فريقنا أصبح أكثر اكتمالًا، وسنكون قادرين على إجراء المزيد من المداورة بين اللاعبين خاصة في الدفاع عندما يعود ألابا، وهو أصبح قريب جدًا، سيكون جاهزًا للمشاركة يوم 20 يناير".

وبعد سؤاله عن رأيه في أزمة برشلونة في قيد داني أولمو، رد أنشيلوتي: "ليس لدي تفاصيل في هذا الأمر، وعلينا احترام القواعد والأندية والمؤسسات، ليس لدي تفاصيل هذه المشكلة ولا يمكنني الإجابة عليك".

واختتم المدرب الإيطالي تصريحاته بالمؤتمر قائلًا: "لا أريد التحدث عن سوق الانتقالات، ولا أعتقد أن الوقت قد حان للحديث عن هذا الأمر، وسنرى ما سيحدث، أنا سعيد بالفريق، وواجهنا صعوبات وتمكنا من حلها كالعادة".