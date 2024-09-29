الوجه الآخر لكارلو أنشيلوتي .. مدرب ريال مدريد يفرض كلمته على النجوم قبل ديربي أتلتيكو!

المدرب الإيطالي يتعامل مع ديربي مدريد كأنه تحدي شخصي

أبدى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عدم رضاه من احتجاجات لاعبيه خلال المباريات الأخيرة، وهو الأمر الذي أثر على أداء الفريق ونتائجه.

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وكشفت صحيفة "ماركا" عن أن أنشيلوتي شعر بالانزعاج كما لم يحدث من قبل منذ أن أصحب مدربًا للفريق، حيث تجاوز النجوم الخط المسموح والمتضرر الرئيسي هو ريال مدريد، بسبب فقدان السيطرة على ما يحدث، خاصة بعد رؤية مقاعد البدلاء وبقية الجهاز الفني خارج أماكنهم في شيء من فقدان السيطرة على الفريق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت الصحيفة أن أنشيلوتي لا يُريد بأي حال من الأحوار تكرار ما حدث من قبل، خاصة خلال مواجهة أتلتيكو مدريد الذي يعتبره تحدي شخصي له، ولذها طلب من لاعبيه التركيز على الكرة فقط وليس الحكم.

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كما أن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور يعلم جيدًا أنه مركز الاهتمام في مباراة الديربي، وأيضًا يعرف أنه لا يمكنه الفشل وتعريض استقرار الفريق إلى الخطر، وستكون مباراة أتلتيكو اختبارًا له، ويجب عليه تجاوز هذا الاختبار.

ونفس الأمر للنجم الإنجليزي جود بيلينجهام، حيث يعرفه الحكام جيدًا، ويعتقدون أنه يحتج كثيرًا أكثر من اللازم، وسلوكه ليس محببًا لهم، ولكنه يعلم جيدًا ما معنى طرده بسبب الاحتجاج كما حدث أمام فالنسيا الموسم الماضي.