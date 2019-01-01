كارلوس سولير على رادار باريس سان جيرمان

لاعب الوسط المتألق مطلوب في فرنسا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات كارلوس سولير باراجان نجم وسط فالنسيا أحد الأهداف المطلوبة للمدرب توماس توخيل في باريس سان جيرمان.

ويُعد لاعب الوسط صاحب الـ22 عامًا أحد أبرز النجوم الصاعدة في كرة القدم الإسبانية، وترعرع سولير في شباب فالنسيا حتى انضم للفريق الأول عام 2017.

ويعيش اللاعب موسمًا مميزًا لعب خلاله 24 مباراة مع الخفافيش في الليجا ودوري الأبطال وكأس ملك إسبانيا، وقد أحرز هدفين وصنع 5 أهداف.

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صحيفة سوبر ديبورتي الإسبانية أوضحت أن باريس سان جيرمان يرغب في ضم سولير وقد أجرى محادثات بالفعل مع ممثليه خلال أكتوبر الماضي، وإن كان رحيله عن الميستايا في يناير صعب للغاية.

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ14 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا مرتبط مع فالنسيا بعقد يمتد حتى عام 2021 يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 80 مليون يورو.