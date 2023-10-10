كارلوس تيفيز: بعض اللاعبين لا يعرفون الجمع والطرح!

مدرب إنديبندينتي يكشف مفاجأة مدوية بشأن العديد من اللاعبين.

فجر كارلوس تيفيز نجم منتخب الأرجنتين السابق ومدرب نادي إنديبندينتي الحالي عن مفاجأة مدوية، باكتشافه أن عددًا من لاعبي الدرجة الأولى في الأرجنتين لا يعرفون القواعد الأساسية للحساب.

تيفيز تحدث في مقابلة مع برنامج عبر قناة "El Nueve" الأرجنتينية عن المأساة التي يعيشها لاعبو كرة القدم في بلاده، حيث قال: "أقوم بتدريبات سريعة تتعلق بعلم الأعصاب، عندما يكون اللاعب متأثر بدنيًا أجعله يحل مسألة بسيطة مثل 2+2، أخبرني ثلاثة من الأولاد الموجودين في الفريق أنهم لا يعرفون حل مسائل الجمع أو الطرح بينما يلعبون في الدرجة الأولى".

وأضاف: "هناك فقر، يمكننا أن نحضر طعامًا لطفل ويمكننا مساعدته في الكثير من الأشياء، لكن الدراسة هي الأهم، عليه أن يعرف كيف يدافع عن نفسه ويقرأ ما يوقع عليه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكد تيفيز أنه يحاول تغيير الأمر في إنديبندينتي: "نعمل على مشروع مع النادي لجلب مدرس للأولاد وبعد التدريب يمكنهم قضاء ساعتين في الدراسة".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل



وتذكر تيفيز طفولته الفقيرة والتي أثرت عليه كثيرًا بقوله: "إن والدك سيكسر رأسه ليجلب المال إلى المنزل، وعليك أن تعرف كيف تقرأ، كنا فقراء ورأيت كيف يستيقظ كبار السن في السادسة صباحًا ويعودون في السابعة مساءً، بسراويل ممزقة، الآباء يمكن أن يكسروا رؤوسهم من أجل جلب المال إلى المنزل، وعليك أن تعرف كيفية القراءة والتعبير عن نفسك لمعرفة ما إذا كانوا يقولون لك الحقيقة".

واختتم تيفيز: "بالتفاني يمكنك أن تصبح لاعب كرة قدم من النخبة، علينا أن نفهم أن هذا ممكن لأن الحياة هي عملية تعلم، عندما تفهم ذلك لن يكون لديك سقف لمواصلة التعلم".