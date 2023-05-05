كارلوس إدواردو يختار هدفه الذي لا يُنسى في تجربته مع الهلال

نجم الهلال السابق يدعم الفريق في نهائي آسيا

shahid

أبدى كارلوس إدواردو ثقته في قدرة الهلال العودة من اليابان متوجًا بلقب دوري أبطال آسيا رغم صعوبة المهمة أمام أوراوا ريد دياموندز بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل 1-1 في الرياض.

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أضاف النجم البرازيلي الذي قضى سنوات رائعة في الهلال حول اللقاء "الهلال يمتلك لاعبين بجودة ممتازة وكذلك مدرب ممتاز سبق أن خسر معنا عام 2017 لكنه أصبح أكثر جاهزية للمباراة النهائية، الفريق قادر على العودة باللقب".

لاعب بوتافوجو سُئل خلال حواره مع برنامج "ملعب SBC" عن هدفه الذي لا ينساه مع الزعيم، فأجاب "هدفي ضد النصر، هدف مباراة السوبر، كان هدفي الأول مع الهلال وأتذكره دائمًا، منه بدأت القصة ولذا لديه مكانة جميلة عندي".

وأتم اللاعب حديثه بالإشارة إلى استمرار علاقته بمسؤولي ولاعبي الهلال، بقوله "أتحدث مع جميع اللاعبين، لدي علاقة جيدة مع سلمان الفرج ونواف العابد، أتحدث معهما دائمًا، أنا ممتن جدًا للنادي وما قدمه لي وكل ما حققته معه".

يُشار إلى أن الهلال سيخوض إياب نهائي دوري أبطال آسيا في سايتاما ظهر غدٍ السبت، ويحتاج الفريق للفوز أو التعادل بأكثر من هدف ليعود متوجًا باللقب.

Shahid