كارفاخال يغيب عن مواجهة مايوركا

الظهير ليس في أفضل أحواله..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

قرر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإبقاء على ظهيره الأيمن داني كارفاخال في العاصمة، قبل السفر لمواجهة مايوركا.

ويلتقي الملكي بمايوركا غداً ضمن منافسات الأسبوع التاسع للدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة ماركا، فإن الظهير الذي خاض 90 دقيقة مع المنتخب الإسباني ضد السويد، سيبقى في مدريد حفاظاً على لياقته.

والآن تتجه الأعين صوب المباراة الهامة في دوري أبطال أوروبا ضد جلطة سراي التركي، حيث جمع النادي نقطة واحدة من مباراتيه السابقتين ضد باريس سان جيرمان وكلوب بروج.

يذكر أن الشواهد تشير إلى مشاركة ألفارو أودريوزولا بصفة أساسية في مركز الظهير الأيمن ضد مايوركا.