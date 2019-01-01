كارفاخال: أنا سعيد لأجل موراتا

مدافع ريال مدريد سعيد لزميله السابق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال داني كارفاخال مدافع ريال مدريد أنه سعيد لأجل زميله السابق "ألفارو موراتا" الذي بات على أعتاب الانضمام لأتلتيكو مدريد.

وأجرى موراتا الفحوصات الطبية اللازمة تمهيدًا لانضمامه لأتلتيكو مدريد من تشيلسي بالإعارة لمدة 18 شهرًا مع حق الشراء نهائيًا فيما بعد.

كارفاخال أبدى سعادته لتلك الخطوة، مضيفًا "تلك هي قرارات كل لاعب، أنا لا أقيمها. إن كان سعيدًا في أتلتيكو ، فأنا سعيد لأجله. هو صديقي وأتمنى له الأفضل".

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"أنا سعيد لأجله لأنه لم يحصل على العديد من الفرص في إنجلترا. نأمل فقط ألا يحظى بمباراة جيدة أمامنا (في 9 فبراير القادم)".

ولم ينجح موراتا سوى في إحراز 5 أهداف لتشيلسي في البريميرليج هذا الموسم، وقد انضم للفريق صيف 2017 وسبق له الفوز مع ريال مدريد بلقبين لليجا وآخرين لدوري أبطال أوروبا.