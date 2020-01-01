كارفاخال: تلك هي أكثر أيامي رعباً مع ريال مدريد

الظهير الإسباني عاش أسوأ أيامه في نهائي لشبونة

كشف الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد الإسباني، داني كارفخال عن المرة الوحيدة التي شعر فيها بالخوف في أرض الملعب.

كارفاخال أجرى مقابلة مع "جي كيو"، كشف فيها عن أجمل وأصعب لحظاته في الملاعب وأبرز ما مر به كلاعب في ريال مدريد ومنتخب إسبانيا.

وقال داني كارفاخال: " أعتقد أن المرة الوحيدة التي شعرت فيها بالخوف كانت في نهائي لشبونة عام 2014، رأيت المباراة تنتهي ونحن خاسرون، مر الوقت ورأيت أن أتلتيكو سيفوز بدوري الأبطال، كانت هذه المرة الوحيدة التي شعرت فيها بالخوف".

وأضاف: "الألقاب الجماعية يكون لها تأثير جماعي على لاعبي الفريق، وتعطينا دافع للاستمرار في القتال في المباريات وتحقيق ما نريد المحاربة أكثر فأكثر".

وتابع: "أحاول التواصل دائماً مع كل اللاعبين الذي ألعب معهم أنا لا أحب أن أكون بعيداً عن أصدقائي اللاعبين الذين تربيت معهم في صغري".

ويرى كارفاخال أنه ليس كل اللاعبين يمكنهم تحمل الضغط الذي يتحمله اللاعب الذي يرتدي قميص ريال مدريد، البرنابيو وجماهيره معقدين للغاية.

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واختتم: "غرفة ملابس الفريق هي إحدى أسرار النجاح، عندما عاد زيدان أعاد هذه الفلسفة في الفريق، يجب أن يلعب الجميع من أجل النادي فقط".

يذكر أن كارفاخال نجح رفقة ريال مدريد الإسباني في التتويج هذا الشهر بلقب السوبر الإسباني بعد التغلب على أتليتكو مدريد في المباراة النهائية بركلات الترجيح في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجوهرة المشعة في المملكة العربية السعودية.