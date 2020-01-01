كارفاخال: الصداقات في ريال مدريد معقدة وقوة زيدان في هدوئه

أبرز ما جاء في مقابلة نجم ريال مدريد داني كارفاخال مع Esquire

قال داني كارفاخال نجم ريال مدريد إن تكوين الصداقات داخل النادي الملكي ليس بالأمر السهل، مؤكدًا أن الهدوء هو نقطة قوة زين الدين زيدان الأولى.

وتحدث كارفاخال في حوار مع Esquire حول الموسم الحالي وفترة الحجر الصحي الصعبة وذكرياته مع ريال مدريد والأجواء داخل الفريق والمدرب زين الدين زيدان.

وقال داني كارفاخال إن التواجد في ريال مدريد كان حلمًا له منذ أن كان طفلًا، وأنه لم يكن يتخيل أن يحقق كل ذلك بالقميص الذي طالما حلم بارتدائه لسنوات طويلة.

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وأضاف: "في ريال مدريد كان تكوين الصداقات صعبًا بعض الشيء، مقارنة بما كان عليه الحال في ليفركوزن مثلًا حيث كنا أصغر سنًا وأقل على مستوى الالتزامات "

وحول زين الدين زيدان قال: "هو هادئ جدًا وهذا ما يميزه، هذه صفة لا تتغير فيه سواء كانت الأمور على ما يرام أو لم تكن كذلك، يظل هادئًا وقادرًا على التفكير"

وتابع: "هذه المشاعر تنتقل لنا كلاعبين وتجعلنا أكثر قدرة على التعامل مع المواقف الصعبة، لذلك هو إضافة مهمة بالنسبة لنا كمدرب وكشخص في الوقت ذاته"

وأردف: "لحظة وضع حجر الأساس في فايديبيباس مع ألفريدو دي ستيفانو كانت خاصة للغاية، شعرت بالتوتر ووضعت الحجر وهربت فورًا لأنني لم أكن قادرًا على التخيل"

وحول الذكرى المفضلة قال: "هدف مياتوفيتش في نهائي دوري أبطال أوروبا على يوفنتوس، كنت صغيرًا في السن ، ثم بدأت في القفز في أرجاء الغرفة كالمجنون، هذه لحظات تبقى في الذاكرة مع الكثير من المشاعر."

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يذكر أن داني كارفاخال قد حقق مع ريال مدريد 4 بطولات لدوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى لقب الدوري الإسباني مرتين والعديد من البطولات الأخرى.