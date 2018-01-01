مدرب كارديف يؤكد رغبته في ضم كلاين

كلاين لم يظهر سوى مرة وحيدة فقط حتى الآن مع ليفربول مما يجعل أيامه معدودة مع الريدز

أكد نيل وارنوك المدير الفني لكارديف سيتي، رغبته في التعاقد مع ناثان كلاين ظهير أيمن ليفربول.

كلاين لم يظهر كثيراً مع ليفربول في الفترة الأخيرة، بسبب الإصابات التي أثرت على مستواه، وأفسدت مسيرته في أنفيلد.

صاحب الـ27 عاماً فقد مركزه لمواطنه الإنجليزي ترينت أرنولد، الذي اقتحم التشكيل الأساسي للفريق منذ الموسم الماضي.

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وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول مستقبل كلاين وإمكانية رحيله في يناير القادم.

وقال وارنوك عن هذه الإمكانية:"أعرف ناثان جيداً حيث كنت أول من منحته الفرصة للظهور بالفريق أول في مرحلة الشباب".

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وأضاف:"المشكلة أن ليفربول لديهم العديد من الإصابات وقد لا يرغبون في التخلي عنه".

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وتابع:"مركز الظهير الأيمن أحد الأماكن التي نطمح في تدعيمها وبالطبع كلاين ضمن اهتماماتنا الأساسية".

جدير بالذكر أن كلاين ظهر مرة وحيدة هذا الموسم، كانت أمام ليفربول في كأس رابطة الأندية الإنجليزي للمحترفين.