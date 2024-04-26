كارثة للسيتي وبشرى لآرسنال وليفربول.. قرار يقلب كل المعطيات في الدوري الإنجليزي!

هل يمكن أن ينتهي التنافس بهذا الشكل؟

تحديث خطير بشأن موقف رابطة الدوري ال‘نجليزي من اتهامات مانشستر سيتي بالخروقات المالية، الأمر قد يذهب لأخطر مما يتخيل الكثيرون.

وتتضمن لائحة اتهامات السيتي 115 تهمة تتعلق باللعب المالي النظي تم تدشين إجراءات تقاضيها من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز في فبراير 2023 وهي تتعلق بمخالفات مالية بين عامي 2009 و2018.

كان يُعتقد أن الحكم النهائي بأي عقوبة لن يصدر حتى أواخر عام 2025، لكن ما قيل مؤخرًا عن قرار قريب من المدير التنفيذي للدوري الإنجليزي ريتشارد ماسترز قد يعني أن الفائزين بالثلاثية، الذين ينكرون بشدة هذه المزاعم، يمكن أن يعاينوا الأضرار بأقرب مما يظن الكل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحفي "التليجراف" بين رامسبي، كتب عبر "إكس": "يقول ريتشارد ماسترز إن جلسة الاستماع بشأن التهم الـ115 الموجهة إلى مانشستر سيتي ستعقد في المستقبل القريب، وهي إشارة ربما إلى أقرب تاريخ".

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العقوبات المرجحة على السيتي حال إثبات خروقات اللعب المالي النظيف، ستبدأ من فقدان النقاط، أو تجريده من الألقاب، أو حتى الهبوط وإن كان هذا احتمالًا غير مرجح.

سيؤثر أي حسم في النقاط على غرار ما حدث مع إيفرتون بالتأكيد على مسار مانشستر سيتي الذي يكافح للحفاظ على لقبه بطلًا للدوري الإنجليزي وسط منافسة ضارية من كل من آرسنال وليفربول في الأمتار الأخيرة من عمر الموسم.