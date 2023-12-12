كارثة قادمة؟ والد هالاند "يبيع" ابنه ويثير جنون جماهير مانشستر سيتي!

عكس كل التأكيدات القادمة من مانشستر سيتي

حالة من الرعب تعيشها جماهير مانشستر سيتي في الوقت الحالي، وكل ذلك بسبب التغيير الذي أجراه آلف إنجه هالاند بفريقه في لعبة "فانتازي الدوري الإنجليزي".

المهاجم النرويجي إرلينج هالاند غاب عن فوز مانشستر سيتي على لوتون تاون هذا الأسبوع بنتيجة 2/1 في البريمييرليج، بسبب معاناته من إجهاد في عظام قدمه، حيث فضل المدرب بيب جوارديولا عدم المجازفة به.

ورغم إصرار النادي الإنجليزي على أن اللاعب لا يعاني من أي كسر، إلا أن خبراء لعبة فانتازي على موقع "تيك توك" كشفوا عن قيام والد هالاند بحذفه من فريقه الخاص بلعبة فانتازي وهنا اشتعلت التكهنات.

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وقام والد النجم الأرجنتيني بالتخلي عن ابنه واختيار زميله الأرجنتيني جوليان ألفاريز، وهي الخطوة التي جعلت الجماهير تتنبأ أن هالاند سيغيب لفترة طويلة عن الملاعب لذلك تخلى والده عنه.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الأمر لم يتوقف فقط على والد هالاند، بل أيضًا شقيقه أستور وصديقته إيزابيل هاوسينج قاما بإزالته من تشكيلهما باللعبة.

ويغيب هالاند عن مباراة سيتي أمام ريد ستار بدوري أبطال أوروبا المقامة مساء غدًا، الأربعاء، وهناك حالة من الغموض حول موقفه من مباراة الفريق القادمة بالدوري الإنجليزي ضد كريستال بالاس.