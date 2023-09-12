كارثة قادمة؟ كشاف ريال مدريد يخرج بشكوك مُرعبة عن إندريك!

ملاحظة من الكشاف السابق للنادي الإسباني

أدلى مانولو روميرو الكشاف السابق لريال مدريد، بتصريحات قد تبدو مخيفة بالنسبة لمستقبل اللاعب البرازيلي إندريك مع النادي الإسباني.

ريال حرص على خطف المهاجم الشاب البالغ من العمر 17 سنة بعد منافسة شرسة مع عمالقة أوروبا، حيث دفع 60 مليون يورو للحصول على خدماته في يونيو 2024 عندما يبلغ من العمر 18 سنة.

مستويات اللاعب الفترة الأخيرة مع بالميراس تسببت في حالة من القلق لدى جماهير ريال مدريد، ومانولو روميلو خرج لإضافة المزيد من المخاوف خلال حديثه مع شبكة "كادينا سير" الإسبانية للتشكيك في عمر اللاعب والكشف عن إمكانية حدوث تزوير في سنه.

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وقال الكشاف السابق لريال:"لقد كانت لدي دائمًا شكوك حول إندريك وإن كان العمر الذي يقولونه عنه صحيحًا".

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وأضاف:"شكوكي هي أنه في حالة بدنية هائلة بالنسبة لعمره وأتذكر دائمًا راداميل فالكالو الذي وصل إلى أوروبا أكبر منه سنًا".

ورحل روميرو عن ريال مدريد قبل ست سنوات، حيث تعاقد للنادي مع الحارس كيكو كاسيا والمهاجم ماريانو دياز وهو الثنائي الذي انتقل هذا الصيف إلى إشبيلية.