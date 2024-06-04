"نريد استخدام مواردنا لتقديم مساعدة سريعة للمتضررين"

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، التبرع بمبلغ مليون يورو، من أجل ضحايا كارثة الفيضانات التي ضربت جنوب ألمانيا.

وقال النادي البافاري في بيان رسمي، إن "الهدف من التبرع هو تقديم المساعدة السريعة للمتضررين في بافاريا وبادن فورتمبيرغ".

وأوضح هربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن الفيضانات تسببت في أضرار جسيمة ومعاناة رهيبة".

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وأضاف: "في مثل هذه المواقف الاستثنائية، هناك حاجة إلى روح مجتمعية خاصة، من المهم أن ينظهر بايرن ميونخ تضامنه ودعمه للمتضررين".

من جهته، صرح جان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي للنادي البافاري: "نحن كنادٍ ندافع عن العمل الجماعي والإنسانية وندافع عن المحتاجين دون أي خطأ من جانبهم".

وختم: "مع وقوع عواقب هذه الكارثة الصطبيعية على أعتابنا، علينا أن نقف معًا، ونريد استخدام مواردنا لتقديم مساعدة سريعة للمتضررين".