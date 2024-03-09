حقيقة انتحار ألفيش داخل سجنه في برشلونة!

هل فقد النجم البرازيلي الأمل؟!

ادعى حساب برازيلي لشخص يدعى بابلو ألبوكراكي أن النجم الأسبق لبرشلونة قد قام بالانتحار داخل زنزانته في سجنه الحالي في كتالونيا.

جاء هذا بعد أيام من الحكم الذي صدر على النجم البرازيلي بالحبس لمدة أربعة سنوات ونصف في الاعتداء على سيدة في ملهى ليلي.

وكتب صاحب الحساب: "بحسب ما وصلني من معلومات فقد قام دانييل ألفيش بقتل نفسه داخل السجن".

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الحساب لم يوضح أي تفاصيل إضافية عن الحادث، ولم يتحدث من بعده أي مصدر رسمي عن الأمر.

في الوقت نفسه لم تنشر جوانا سانز طليقته أي شيء يخص الأمر، على العكس قامت بعد نشر الخبر بوضع صورة لها من صالة الألعاب الرياضية.

ومع مرور الدقائق أكدت عدة مصادر صحفية برازيلية أن ذلك الحساب كان يكذب في محاولة منه للقيام ببعض الفكاهة، حيث انتحل صفة صحفي ليرى ردود الأفعال.

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جدير بالذكر أن تقارير سابقة كانت قد أكدت على وجود مخاوف واضحة على صحة ألفيش العقلية بعد الحكم عليه.