كارثة جديدة لمشجعي برشلونة .. مقرهم يغرق في نهر التايمز!

كارثة جديدة للفريق الكتالوني...

سيتعين على رابطة مشجعي برشلونة، في العاصمة الإنجليزية لندن، للبحث عن مقر جديدة لمتابعة مباراة فريقهم أمام بارباسترو، في كأس الملك بعد غرق المقر الخاص بالرابطة.

ويستعد برشلونة، لبداية مشواره في كأس الملك بمواجهة فريق بارباسترو، مساء يوم الأحد 7 يناير على ملعب جيميني ستاديون سبورتوي، ضمن مباريات دور الـ 32 من البطولة.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الأمطار الغزيرة التي ضربت إنجلترا في الساعات الأخيرة، تسببت في غرق " Bar&Co" والذي كان يجتمع فيه مشجعي برشلونة لمتابعة مباريات فريقهم.

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وكان المبني الغارق عبارة عن قارب يرسو على رصيف نهر التايمز، وبه مطعمًا وحانة على الطراز الإنجليزي، بها العديد من شاشات التلفاز لمتابعة مباريات برشلونة، في كافة المناسبات الرياضية.

وأشار التقرير إلى أن الحادث مر بسلام، دون وقوع أي إصابات باستثناء الحزن الذي خيم على مشجعي الفريق الكتالوني، الذين كانوا يرتادون المكان باستمرار.