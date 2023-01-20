كارثة جديدة .. المدعي العام يأمر بخصم 15 نقطة من يوفنتوس بالدوري الإيطالي

الكوارث تتوالى على السيدة العجوز!

قرر قاضى محكمة الاستئناف الفيدرالية بإيطاليا خصم 15 نقطة من رصيد نادي يوفنتوس في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى نتيجة "قضية التربح"، وانتهاكات كسب رأس المال للنادي.

وتم إيقاف فابيو باراتيسي المدير الرياضي لتوتنهام حاليًا والسابق ليوفنتوس لمدة سنتين ونصف بسبب القضية، بالإضافة لإيقاف أندريا أنييلي رئيس النادي السابق لمدة عامين، بالإضافة لماوريتسيو أريفابيني المدير التنفيذي السابق لمدة عامين، وفيدريكو تشيروبيني عضو مجلس الإدارة السابق لمدة عام و4 أشهر، وأخيرًا إيقاف بافل نيدفيد نائب الرئيس السابق لمدة 8 أشهر.

يحق للسيدة العجوز الاستئناف ضد القرار خلال الساعات القليلة القادمة ومحاولة تقليل عدد النقاط المخصومة أو رفع العقوبة بالكامل إذا رأت المحكمة قانونية ذلك.

أثار القرار ستكون فورية، حيث خرج يوفنتوس من المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، وأصبح عاشر الترتيب في الدوري الإيطالي بمجموع 22 نقطة.

الجدير بالذكر أن المدعي العام الإيطالي طلب بإعادة فتح التحقيق مع يوفنتوس وثماني أندية أخرى بشأن قضية تضخيم رؤوس الأموال بطريقة غير شرعية وحصلت جميع الأندية على براءة من تهمة التربح المالي ما عاد البيانكونيري.