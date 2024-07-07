المصائب تتوالى على رأس برشلونة.. تحديد مدة غياب أراوخو بعد إصابته في كوبا أمريكا!

كارثة جديدة..

تلقى برشلونة ضربة قاصمة تتعلق بإصابة نجم دفاعه رونالد أراوخو، رفقة منتخب أوروجواي في بطولة كوبا أمريكا الجارية حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعرض أراوخو للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده ضد البرازيل، في ربع نهائي كوبا أمريكا، حين حاول قطع إحدى الكرات بمد ساقه اليمنى، ما عرضه لإصابة فورية ليسقط على الأرض ويضع يديه على وجهه، قبل أن يغادر الملعب وهو يبكي من الألم في الدقيقة 32.

وحسب الصحفي الإسباني الشهير جافي ميجيل، فإنه تبين من الفحوصات أن أراوخو يُعاني من تمزق عضلي، وسوف يغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 6 و8 أسابيع.

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وتثير إصابة أراوخو أزمة داخل برشلونة الذي يستعد لبداية التحضيرات للموسم الجديد، تحت قيادة المدرب هانز فليك، خاصة بعدما تعرض لاعب الوسط بيدري للإصابة هو الآخر مع إسبانيا في يورو 2024.

ويعاني بيدري من التواء داخلي من الدرجة الثانية في الركبة اليسرى، ويرجح أن يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 4 و6 أسابيع.