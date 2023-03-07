كارثة في الدوري السعودي .. دعوة هلالية للعنف واستخدام "العصي" في الملعب!

لقطة جدلية في مواجهة الهلال والفتح سببت هذه الحالة من الدعوة للعنف

في عصر سادت به دعوات الروح الرياضية ونبذ التعصب، يبدو أن إحدى الشخصيات الهلالية لم تصلها بعد هذه الدعوات.

الزعيم تلقى الهزيمة أمس الإثنين، أمام الفتح بثنائية مقابل هدف وحيد، في الملز بالرياض، ضمن مؤجلات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

وعقب اللقاء، أكد أكثر من خبير تحكيمي أن البرازيلي بيتروس ماتيوس؛ لاعب وسط النموذجي، كان يستحق الطرد في اللقاء، بعد تدخله العنيف على سالم الدوسري؛ جناح الزعيم، بينما لم يتخذ ضده حكم اللقاء البرتغالي أرتور دياز أي قرار.

وعلى إثر هذا التدخل، شهدت مساحة هلالية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، دعوة لاستخدام العنف ضد بيتروس في لقاء الفريقين المقبل، إذ طالب أحدهم اللاعبين بإحضار "عجرا" (أي عصى باللهجة السعودية الشعبية)، كي يؤدبون البرازيلي.

وأعرب عدد من الهلاليين عن استيائهم من موقف لاعبي الزعيم في اللقاء من عدم الاعتراض على الحكم بعد التدخل العنيف واستسلامهم لقرار الحكم.

الموقف الكارثي من الهلاليين تجاه بيتروس، ليس وليد اليوم واللحظة، إنما اشتعلت شرارته في مطلع عام 2021م، وقتما تسبب اللاعب، بينما كان يمثل النصر، في إصابة سلمان الفرج بالتواء شديد في مفصل القدم.

جدير بالذكر أن الهلال سيستضيف الفتح من جديد في 14 من مارس الجاري، ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.