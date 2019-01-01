بعد توليه المسؤولية - جلسة تعارف بين كارتيرون ولاعبي الزمالك

أول خطوة للمدرب الفرنسي بعد توليه مسؤولية تدريب الزمالك.

أعلن نادي الزمالك، عن التعاقد بشكل رسمي مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، من أجل قيادة الفريق خلال الفترة القادمة، خلفًا للصربي ميتشو.

الزمالك أعلن إقالة ميتشو، بعد خسارة الفريق أمام مازيمبي الكونغولي، في مباراة الجولة الأولى، ضمن منافسات المجموعة الأولى، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

أعلن الزمالك رسميًا التعاقد مع كارتيرون، وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم نشر صورة للمدرب الفرنسي للترحيب به.

وعلق حساب الزمالك على صورة كارتيرون قائلًا: "الزمالك يتعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون مديرًا فنيًا لفريق الكرة، رحبوا معنا بمدربنا الجديد".

رسميًا .. باتريس كارتيرون يخلف ميتشو في قيادة الزمالك

وأشار الموقع الرسمي لنادي الزمالك إلى أن كارتيرون، عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض، في فندق الإقامة خلال المعسكر المقام حاليًا، استعدادًا لمواجهة الشرقية.

الجلسة حضرها أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، وذلك بهدف تعارف كارتيرون على لاعبي الزمالك، قبل تولي المسؤولية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشرقية في السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد القاهرة، في دور الـ32 ضمن منافسات كأس مصر.