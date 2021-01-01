كارتيرون: لاعبو الدوري السعودي أفضل من المصري "الأقوى إفريقيًا"

المدرب الفرنسي يتحدث عن الفارق بين الدوريين المصري والسعودي

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على أن مستوى لاعبي الدوري السعودي أفضل من لاعبي الدوري المصري، مشيرًا إلى أن الأخير الأقوى في إفريقيا.

كارتيرون كانت له تجربتين في السعودية، الأولى مع نادي النصر، والثانية كانت مع التعاون، قبل أن يعود إلى الزمالك مرة أخرى خلال الفترة الماضية.

المدرب الفرنسي قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "مستوى الفرق بالدوري المصري تحسن كثيرًا الفترة الماضية، والجميع يقدم مستويات جيدة".

باتريس كارتيرون تابع: "مستوى اللاعبين في السعودية أفضل لإمكانية الفرق التعاقد مع 7 لاعبين محترفين، ولكن الدوري المصري أقوى دوري في إفريقيا".

مدرب الزمالك واصل: "الفريق الأبيض مطالب بتحقيق الفوز في مبارياته المقبلة ببطولة الدوري، وعدم التفريط في أي نقاط، والمشوار مازال طويلًا، خاصة وأن المنافس يمتلك مباريات مؤجلة".

وتحول كارتيرون للحديث عن طلبه ضم لاعبين جدد، حيث قال: "هذا الأمر غير صحيح، ولم أطلب ضم لاعبين حتى الآن، ولكنني أمتلك استراتيجية سأنفذها الموسم المقبل، وفقًا للظروف، وأنا سعيد باللاعبين الحاليين".

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واختتم المدير الفني للزمالك تصريحاته قائلًا: "الفريق مرتبط بمباريات قوية ومهمة الفترة المقبلة، ولا مجال للحديث عن صفقات خلال الوقت الحالي، لأن مازال الوقت مبكرًا على فترة الانتقالات الصيفية".