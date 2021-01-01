كارتيرون منتقدًا لاعبي الزمالك: يلعبون دون روح ولديهم مشاكل في السلوك

تصريحات قوية للمدرب الفرنسي بعد مرانه الأول مع الزمالك

وجه باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك انتقادات لاذعة للاعبي الفريق وأدائهم خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى فقدانهم الروح ووجود مشاكل في السلوك لديهم وواعدًا بإصلاح كل ذلك.

المدرب الفرنسي عاد لتدريب الزمالك بعدما فسخ عقده مع التعاون الذي كان قد بدأ العمل معه في مارس الماضي عقب فسخ عقده مع الفريق المصري بدفع قيمة الشرط الجزائي كاملة، وقد خلف البرتغالي جايمي باتشيكو في تدريب الأبيض.

وقاد كارتيرون مران الزمالك للمرة الأولى بعد عودته يوم أمس وتحدث بعده لقناة النادي الرسمية مبديًا في البداية سعادته بالعودة للعمل مع الفريق ومؤكدًا رغبته العمل مع اللاعبين لتحقيق المزيد من البطولات.

وأضاف "أبرز الاختلافات في أداء الزمالك عما كان عليه معي هو غياب الروح عن اللاعبين ووجود مشاكل في سلوكهم، سأعمل على إصلاح تلك المشاكل وإعادة الروح للاعبين وأن نكون جميعًا على قلب رجل واحد، هذا بالطبع بجانب رحيل مصطفى محمد".

المدرب المتوج بكأس السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي أكد أنه شاهد المبارة الأخيرة بين الفريقين في دوري أبطال أفريقيا، مضيفًا عن اللقاء القادم المرتقب بينهما "الترجي فريق كبير لكنه أقل فنيًا من الزمالك وقد خسرنا أمامه لأننا لم نلعب بالروح المطلوبة، سنحاول الفوز عليه وهذا لن يحدث سوى بعودة الروح للاعبين واللعب بحماس وقتال، الزمالك قادر على حصد 9 نقاط في دوري الأبطال وإن كانت المهمة صعبة أمام الترجي وكذلك ضد المولودية في الجزائر".

واصل حول حظوظ التأهل للدور القادم في دوري الأبطال "المهمة صعبة بالطبع وكان يُمكنني بدء مهمتي بعد مباراة الترجي القادمة لكني مدين للزمالك ولذا عدت لمحاولة مساعدة الفريق على الفوز وحصد النقاط اللازمة للتأهل للدور القادم".

وأتم كارتيرون بالحديث عن الصراع مع الأهلي في الدوري المصري، بقوله "نحن نتصدر الدوري حاليًا لكن بشكل مؤقت والأهلي سيتواجد في الصدارة حال فاز في مبارياته المؤجلة، جئت للنادي للمنافسة على الدوري ودوري الأبطال".

يُشار إلى أن الزمالك يتصدر الدوري المصري حاليًا برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، فيما يتواجد الأهلي ثانيًا برصيد 27 نقطة ولكنه لم يلعب سوى 11 مباراة.