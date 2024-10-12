قطع جديد بالصليبي .. الأرجنتين تفقد نجمها الشاب بسبب الإصابة البليغة

الإصابات الخطيرة تواصل ضرب الملاعب

تعرض نجم منتخب الأرجنتين الشاب فالنتين كاربوني لقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى أثناء معسكر منتخب البلاد للقاء بوليفيا بتصفيات كأس العالم 2026.

كاربوني الذي يلعب هذا الموسم مُعاراً مع مارسيليا من صفوف إنتر يتواجد بصفة مستمرة بمعسكر بطل العالم، إذ كان حاضراً بقائمة الفريق الفائزة بكوبا أمريكا الأخيرة، ويعتمد عليه ليونيل سكالوني كلاعب بديل للنجم المعتزل أنخيل دي ماريا بسبب تشابه الخصائص وأسلوب اللعب.

وأعلن مارسيليا في بيان رسمي عن إصابة النجم الشاب، موضحاً أن سيتم في الفترة المقبلة التنسيق مع عائلة اللاعب وناديه الأصلي إنتر الخطوات المقبلة فيما يخص عملية تعافيه من الإصابة الخطيرة على مستوى الركبة.

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وتعرض عدد كبير من اللاعبين في الأيام الماضية لإصابات خطيرة على مستوى الركبة، وأبرزهم داني كاربخال ورودري، نجما منتخب إسبانيا، بالإضافة لدوفان زاباتا، مهاجم كولومبيا وتورينو، في ظل تصاعد الشكاوي من زيادة عدد المباريات والضغط الكبير على اللاعبين بالموسم الجاري.