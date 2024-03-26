كارباخال يصدم فينيسيسوس بتصريح مفاجئ قبل موقعة إسبانيا والبرازيل!

"نساعده بقدر ما نستطيع في غرفة ريال مدريد"

أحبط الإسباني داني كارباخال مدافع ريال مدريد، زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور، بتصريح مفاجئ قبل ساعات من مواجهة مرتقبة بين الثنائي مع منتخبات بلادهم.

ويحل منتخب البرازيل ضيفًا على إسبانيا، اليوم الثلاثاء، في مباراة ودية يستضيفها ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار استعدادات "لاروخا" لبطولة "يورو 2024"، بينما يستعد "السيليساو" لتصفيات كأس العالم 2026.

وفاجأ داني كارباخال في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، زميليه فينيسيوس بالتأكيد على أن إسبانيا ليست دولة عنصرية، رغم الإساءات المتكررة التي يتعرض لها زميله أمام عدد كبير من فرق الليجا.

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وقال كارباخال "لدينا في إسبانيا بيئة مثالية ومباراة اليوم يمكن اعتبارها معركة في الحرب ضد العنصرية، يتحدث فينيسيوس عن معاناته مع العنصرية مع المقربين منه، نحن نساعده بقدر ما نستطيع في غرفة تبديل الملابس".

وأضاف: "أكرر، لا أعتقد أن إسبانيا دولة عنصرية، أعتقد أن لدينا مستوى عالٍ جدًا من التكامل. أنا نشأت في ليجانيس مع أطفال من جميع البلدان وجميع أنواع الجنسيات. لدي الكثير من الأصدقاء من مختلف ألوان البشرة".

وأشار مدافع ريال مدريد، أن هناك فئة محدودة من المشجعين الذين يطلقون إهانات عنصرية ضد اللاعبين، يعبّرون عن إحباطهم بطريقة "قبيحة" تجاه الرياضيين، مضيفًا "للأسف، هناك أشخاص يذهبون إلى (ملاعب) كرة القدم ويبدو أنهم يطلقون كل حنقهم وغضبهم. عندما يشعرون أن ذلك يؤذي شخصًا ما، يفعلونه أكثر، وهذا أمر مؤسف".