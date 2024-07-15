"اعترف بخطئه القديم مع كارباخال" .. مورينيو يهنئ بطلي إسبانيا وينسب الفضل لنفسه!

تعليق طريف من مورينيو عن فوز إسبانيا بلقب اليورو..

حرص المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، على تقديم التهنئة إلى ثنائي منتخب إسبانيا، ناتشو فيرنانديز وألفارو موراتا، على التتويج بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، بطريقة مختلفة.

ورفع ألفارو موراتا، كأس اليورو، متوجًا المنتخب الإسباني باللقب للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز على إنجلترا بنتيجة (2-1)، في المباراة النهائية التي أقيمت على الملعب الأولمبي في برلين.

ونشر مورينيو صورة عبر منصة (إنستجرام)، برسالة طريفة قال فيها "بطل دوري أبطال أوروبا 2024، ناتشو فيرنانديز، وبطل كأس أوروبا، ألفارو موراتا، مبارك لهم وللمدرب الذي منحهم فرصة المشاركة الأولى عندما كانا طفلين في الأكاديمية (ضحك)، وهو المدرب ذاته الذي لم يفهم أن داني كارباخال كان شخصًا آخر، مزيدًا من التهنئة أيضًا للأستاذ دي لا فوينتي على العمل المذهل، الفريق الأفضل فاز".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وشارك ناتشو وموراتا وكارباخال في تتويج المنتخب الإسباني بلقب اليورو، بعد مسيرة مذهلة، حققت فيها كتيبة المدير الفني دي لا فوينتي، رقمًا قياسيًا، كأول منتخب يحقق العلامة الكاملة بـ7 انتصارات في البطولة، كما بات الماتادور، أكثر منتخب تتويجًا باللقب عبر تاريخه، بعد فض الشراكة التاريخية مع ألمانيا في رصيد الألقاب.

ونشر مدرب فنربخشة الحالي، صورة مع ناتشو، إبان تدريبه فريق ريال مدريد في الفترة بين (2010-2013)، علمًا بأن ناتشو حقق لقب دوري أبطال أوروبا مع الريال، هذا الموسم، للمرة السادسة في مسيرته، والخامسة عشرة في تاريخ النادي، بعد الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة (2-0)، في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي، فيما انتقل المدافع المخضرم إلى صفوف القادسية، خلال موسم الميركاتو الصيفي.