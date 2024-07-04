كارباخال: كروس دافع عن إسبانيا بشكل مثالي .. وسننهي مسيرته مبكرًا!

نجم ريال مدريد يتحدث عن النهائي المبكر لليورو...

يرى داني كارباخال، لاعب منتخب إسبانيا، أن مواجهة ألمانيا في "يورو 2024"، ستقام وسط أجواء مشتعلة بينما تتساوى فرص المنتخبين في الفوز والعبور.

ويحل منتخب إسبانيا ضيفًا ثقيلًا على ألمانيا، غدًا الجمعة على ملعب إم إتش بي آرينا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وقال كارباخال في مؤتمر صحفي: "مواجهة ألمانيا ستكون بالتأكيد جميلة للغاية، مباراة يرغب كل مشجع في مشاهدتها، أرى زملائي هادئين في غرفة الملابس، نعلم أننا أمام منافس كبير لكني أرى الفريق واثقًا ولديه طاقة وحماس. علينا أن نلعب بأفضل شكل ممكن".

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وسئل داني على السر وراء فشل ألمانيا في التغلب على إسبانيا خلال العقود الأخيرة، فأجاب: "لا أعتقد أن هناك تفسيرًا واضحًا لهذا الأمر، لم يهزمونا مؤخرًا ولكن لا بد أن هناك مرات أخرى نجحوا في ذلك، لذلك علينا التركيز فقط في مباراة الغد لأنها ستكون متكافئة".

ولم تخسر إسبانيا أمام ألمانيا في بطولة كبرى منذ الهزيمة (2-0) في دور المجموعات ببطولة أوروبا 1988، عندما استضافت ألمانيا النهائيات كما هو الحال في نسخة العام الحالي، ومنذ ذلك اليوم التقى المنتخبان في 11 مباراة، وفازت إسبانيا 4 مرات مقابل انتصارين لألمانيا في مباراتين وديتين.

وتطرق كارباخال للحديث عن مواجهة زميله السابق في ريال مدريد، توني كروس، ليرد قائلًا: "نريد الفوز على ألمانيا وهذا يعني أن كروس سيعتزل. كلمات خوسيلو عن رغبتنا في القضاء على توني كانت تحمل روح الدعابة والمزاح".

وأضاف: "لم أتحدث مع كروس منذ بدء البطولة وأنتظر رؤيته غدًا. كما قال المدرب (لويس دي لافوينتي)، أتمنى أن نتمكن من مراقبته جيدًا وألا يكون في حالة جيدة. بالنسبة لهُ ستكون مباراة خاصة للغاية سيحاول الاستمتاع بها، سأحاول تقديم بعض المعلومات لزملائي في الفريق عنه وآمل أن تكون مفيدة"

وتابع كارباخال: " ليمان قال إن منتخب إسبانيا صغير وعديم الخبرة؟ نحن لا نأخذ رأي أي شخص كمرجع لنا. لقد رد كروس على كلماته بشكل مثالي".

يذكر أن توني كروس، كان قد علق على هذه التصريحات قائلًا: "كلمات ليمان لا تمثلنا، فهو رجل لديه دائمًا رأي مختلف، ومنتخب إسبانيا يمتلك لاعبين رائعين يتمتعون بخبرة كبيرة".