كارباخال يكشف عن مرشحه للكرة الذهبية ويؤكد: أنا رهن قرار ريال مدريد بشأن تجديد العقد

قائد الريال تحدث كذلك عن احتفال فيني أمام ريال سوسيداد

أكد داني كارباخال أنه رهن إشارة ناديه، ريال مدريد، بشأن تجديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري، كما كشف عن مرشحه المفضل للفوز بالكرة الذهبية للعام الجاري.

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المدافع المخضرم كان قد قاد ريال مدريد للتتويج بالدوري الإسباني والسوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قبل أن يحصد السوبر الأوروبي مطلع الموسم الحالي، كما ساهم في فوز إسبانيا بلقب يورو 2024، وهو ما جعله أحد المرشحين الـ30 للفوز بـ "البالون دور".

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الغموض مازال يُحيط مستقبل صاحب الـ32 عامًا، وقد سُئل عن الأمر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا، فأجاب "النادي صاحب القرار وأنا أتقبل أي شيء. لا مشكلة لدي. أريد البقاء هنا أطول وقت ممكن لكني سأغادر ريال مدريد حين يرون أنني لست في مستوى النادي".

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من جانب آخر، أكد كارباخال تفهمه التام لاحتفال زميله فينيسيوس جونيور بهدفه أمام ريال سوسيداد، مشيرًا إلى أن رأيه محسوم في هذا الأمر وهو أن طاقته لتحمل العنصرية والإساءات صفر، ومشددًا على أن اللاعب البرازيلي تعرض لصافرات استهجان كثيرة خلال اللقاء.

وأتم اللاعب تصريحاته بالحديث عن الكرة الذهبية، مرشحًا نفسه للفوز بها، إذ قال "لم لا أكون أنا الفائز! بالنظر لما قدمته الموسم الماضي مع ريال مدريد وإسبانيا، لم لا!. أنا ضمن المرشحين للجائزة وذلك يُعد نجاحًا بالفعل".