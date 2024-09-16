تجديد بطعم الذهب.. ريال مدريد يتمسك بقاعدة "غير مكتوبة" في المفاوضات مع كارباخال!

اللاعب يتفهم الموقف..

تتواصل التكهنات بشأن إمكانية تجديد عقد داني كارباخال نجم ريال مدريد، ليواصل رحلته مع النادي الملكي لما بعد الموسم الحالي (الأخير في عقده).

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وقاد كارباخال ريال مدريد للتتويج بالدوري الإسباني والسوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قبل أن يحصد السوبر الأوروبي مطلع الموسم الحالي.

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وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الظهير الإسباني أصبح أحد المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية هذا الموسم، بعد نجاحاته الكبيرة مع النادي والمنتخب (التتويج بيورو 2024).

وفيما يتعلق بتجديد العقد، أوضحت: "فهم كارباخال تمامًا ما يريده المدرب كارلو أنشيلوتي منه، ثم فهم مكانه وأهميته داخل النادي، لدرجة أن المدرب الإيطالي يصفه بأنه "واحد من اللاعبين الأساسيين".

وواصلت: " لا يوجد أي قلق، مسؤولو النادي أبلغوا اللاعب برغبتهم في تمديد وتحسين العقد، ويعلم صاحب الـ(32 عامًا) أن التجديد سيكون سنويًا من الآن فصاعدًا، وفقًا للقاعدة غير المكتوبة".

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وختمت: "كارباخال يعلم أن هذا هو مكانه ويفهم سياسة النادي تمامًا، الاتفاق مسألة وقت فقط، التجديد قد يصل مع الكرة الذهبية هذه المرة، يعلم مسؤولو ريال مدريد ذلك وسيقدرون ما يستحقه (أفضل ظهير أيمن في العالم حاليًا).