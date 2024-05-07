كارباخال: أنشيلوتي صاحب الفضل في إنجاز ريال مدريد.. وهذا الشخص "الأكثر خوفًا" من بايرن ميونخ!

نجم الميرنجي يتحدث عن المواجهة المرتقبة...

يعتقد داني كارباخال نجم ريال مدريد، أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي هو "الأكثر خوفا" في الفريق، قبل مواجهة بايرن ميونخ، غدا الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان أنشيلوتي قد صرّح بأنه "ليس متفائلًا" قبل مواجهة بايرن ميونخ، لكنه أكد جاهزية الفريق لمحاولة التأهل إلى نهائي ويمبلي، مستفيدًا من التعادل ذهابًا (2-2) في معقل الفريق البافاري.

وقال كارباخال في مؤتمر صحفي اليوم: "المباراة في ملعبنا، سنحاول تجاوزهم والوصول للنهائي، نعيش موسمًا رائعا، ونحن متحمسون جدًا، وعلى بُعد مباراتين من رفع لقب جديد، غرفة الملابس تحلم باللقب الخامس عشر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "بعد رحيل بنزيما وأسينسيو، إلى جانب الإصابات القوية في بداية الموسم، الآن نحن على بعد مباراتين من دوري الأبطال، وقد فزنا بكل شيء تقريبًا، الفضل لأنشيلوتي وطاقمه الفني، هم أبطال النجاح".

وواصل: "لقد عرف كارليتو كيف يبقي أعين الجميع مفتوحة، والكل قدم إضافة للفريق، ويبدو أنه (أنشيلوتي) الأكثر خوفًا من مباراة الغد، أما أنا فأحاول الاستمتاع بنفسي، أعرف أنني أحد القادة وأحاول أن أكون مثالًا للجميع".

وتطرق إلى عدم الاحتفال بلقب الليجا: "علينا أولًا الفوز غدًا، وحين يمنحونا كأس الليجا سنحتفل، هذا ما يعنيه ارتداء قميص أفضل ناد في العالم، فعدم الاحتفال كان أفضل شيء، حيث تنتظرنا مواجهة كبرى".