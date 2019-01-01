كاراموه يؤكد تلقيه إساءة عنصرية من قبل جماهير إنتر

واقعة عنصرية جديدة في إيطاليا بعد مباراة إنتر وبارما

قال يان كاراموه نجم نادي إنتر السابق ولاعب بارما الحالي إنه تلقى عدد من الإساءات العنصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب مباراة النيراتزوري أمام بارما مطلع الأسبوع الحالي.

وتعادل إنتر إيجابيًا على ملعبه جيوسيبي مياتزا بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، ليضيع على نفسه فرصة الاستفادة من تعادل المتصدر يوفنتوس أمام ليتشي والانفراد بالصدارة.

وسجل كاراموه هدف بارما الأول بعد مجهود فردي رائع، وصنع الهدف الثاني للإيفواري جيرفينيو، ليكون هو نجم المباراة الأول وصاحب الفضل في تعادل فريقه في نهايتها.

وعقب المباراة، تحدث كاراموه عن تعرضه لإساءة عنصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي من قبل جماهير إنتر، فريقه السابق قبل الانتقال إلى بارما خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وحول ذلك قال كاراموه: "كرة القدم لا يجب أن تتضمن ذلك، الجماهير ترتبط بأنديتها بشكل كبير ولكن يجب أن يتم احترام جميع البشر الذين يمارسون اللعبة"

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يذكر أن يان كاراموه ليس الأول الذي يتعرض لحوادث عنصرية في إيطاليا خلال الموسم الحالي، حيث سبقه فرانك كيسي نجم ميلان وروميلو لوكاكو نجم إنتر.