كاراسكو ضمنها .. بنود غريبة في انتقال ديباي من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد

الهولندي وصل مدريد بالفعل لإجراء الفحوصات الطبية

كشفت تقارير في إسبانيا البنود والتفاصيل في صفقة انتقال الهولندي ممفيس ديباي من صفوف برشلونة إلى أتلتيكو مدريد في انتقالات يناير.

وبعد محاولات منذ الصيف الماضي للتخلص من لاعب ليون السابق، توصل أتلتيكو لاتفاق مع البلوجرانا للحصول على مهاجمه الذي خرج من حسابات المدرب تشافي.

وبحسب "موندو"، ستكون قيمة الصفقة في حدود 3-4 مليون يورو فقط، إذ سيدفع أتلتيكو ثلاثة مليون يورو مباشرة، ومليون إضافية في شكل حوافز.

وأفاد التقرير أن من ضمن بنود الصفقة أن يحصل برشلونة على أحقية التعاقد مع يانيك فيريرا كاراسكو الصيف المقبل مقابل مبلغ لا يتعدى 20 مليون يورو، وذلك بعد فشل إتمام صفقة تبادلية بين الناديين بخصوص الجناح البرتغالي والمهاجم الهولندي.

وينتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن انتقال ديباي لصفوف أتلتيكو مدريد مساء الخميس عقب الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة بمقر النادي بالعاصمة الإسبانية.